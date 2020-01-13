Президент підписав закон щодо вдосконалення системи вищої освіти

Президент Володимир Зеленський підписав закон щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти.

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

"Президент України Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти" № 392-ІХ, ухвалений Верховною Радою України 18 грудня 2019 року", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що закон має на меті врегулювання процедури ліцензування освітньої діяльності, вступу на навчання для здобуття вищої освіти, реалізації міждисциплінарних освітніх програм.

Крім того, документ урегульовує питання, що стосуються забезпечення якості вищої освіти, форм здобуття освіти, вимог до керівників закладів вищої освіти, Національної рамки кваліфікацій тощо.

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Законом також створюються умови для зміцнення європейських засад функціонування системи вищої освіти, що сприятиме її зближенню із системами інших країн Болонського процесу, а також збільшенню прозорості, доброчесності, автономії, відповідальності головних учасників освітнього процесу за результат.

Передбачено також створення передумов для більш рівного доступу до освіти та якісного вимірювання результатів навчання завдяки розширенню сфери використання зовнішнього незалежного оцінювання.