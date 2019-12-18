Рада ухвалила зміни до закону про вищу освіту

Верховна Рада прийняла в другому читанні та ухвалила в цілому закон № 2299, яким вносяться зміни до деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти.

За закон № 2299 проголосував 321 народний депутат, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Необхідність внесення змін і доповнень до Закону України «Про вищу освіту» зумовлена насамперед зобов’язаннями, передбаченими статтею 431 Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, які полягають у реформуванні та модернізації системи вищої освіти, сприянні зближенню у сфері вищої освіти в рамках Болонського процесу, підвищенні якості вищої освіти, розширенні можливостей закладів вищої освіти, активізації мобільності студентів та викладачів, співробітництві з метою спрощення доступу до отримання вищої освіти тощо. Окрім того, в 2015 році в Європейському просторі вищої освіти було запроваджено нову редакцію Стандартів та рекомендацій із забезпечення якості, що також потребує відображення в законодавчій базі вищої освіти.

Метою закону є врегулювання таких сфер, як ліцензування освітньої діяльності, вступ на навчання для здобуття вищої освіти, реалізація міждисциплінарних освітніх програм, а також окремих питань, що стосуються забезпечення якості вищої освіти, студентоцентрованого навчання, форм здобуття освіти, вимог до керівника закладу, Національної рамки кваліфікацій тощо.

Серед іншого змінами внормовано питання доступу до вищої освіти і укладання договору про навчання між закладом вищої освіти та вступником, пропонується застосування Єдиного державного кваліфікаційного іспиту для атестації осіб, які здобувають ступінь на бакалаврському та магістерському рівнях вищої освіти, скасовується диплом державного зразка, запроваджується дуальна форма здобуття освіти та інше.

Законом № 2299 вносяться зміни до законів України «Про вищу освіту», «Про фахову передвищу освіту», Кодексу цивільного захисту України.