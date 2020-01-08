У катастрофі літака в Ірані загинули двоє колишнiх студентів Льотної академії НАУ

Під час падіння літака Boeing 737 в Тегеранi загинули двоє колишніх студентів Кропивницької льотної академії.

Про це Суспільному розповіла речниця академії Олена Ковальова.

“Серед загиблих 8 січня 2020 року на борту літака Boeing 737 у Тегерані був пілот повітряного судна Володимир Гапоненко, який у 1987 році вступив на навчання до Кіровоградського вищого льотного училища Цивільної авіації (тепер Льотна академія НАУ). У 1992 закінчив його, отримавши спеціальність «Експлуатація повітряного транспорту» спеціалізація «Повітряна навігація». В училищі він отримав професію інженер-штурман. Був направлений на роботу у Бориспіль на посаду штурмана літака ТУ-134”, - підкреслила речниця академії.

Ігор Матков (бортпровідник повітряного судна Boeing 737), який також загинув під час падіння літака, в 2015 році вступив на другий курс (заочне навчання) Кіровоградської льотної академії НАУ за спеціальністю «Авіаційний транспорт», де планував отримати професію пілота. Через рік відрахувався з числа курсантів академії.

Як повідомляв Укрінформ, у середу, 8 січня, орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським) після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні розбився літак Boeing-737 української авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", що здійснював рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ.

За останніми даними, на борту літака перебували 176 осіб: 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Також, за даними МЗС, серед загиблих 82 людини - громадяни Ірану, 63 - Канади, 10 - Швеції, 4 - Афганістану, а також по троє громадян ФРН і Великої Британії.

Ймовірною причиною катастрофи літака називають займання двигуна.

Фото: АА