МАУ просить родичів загиблих якнайшвидше вийти на зв’язок

В авіакомпанії “Міжнародні авіалінії України” (МАУ) просять родичів та близьких пасажирів літака, який розбився 8 січня під час виконання рейсу PS752 Тегеран-Київ якнайшвидше звернутися до компанії для отримання інформації та допомоги.

Про це повідомляє пресслужба авіакомпанії “Міжнародні авіалінії України” (МАУ) у Facebook.

“Авіакомпанія МАУ звертається до близьких та родичів пасажирів рейсу PS752 Тегеран-Київ 08 січня 2020 року, з проханням якнайшвидше звернутися за телефонами: 0 800 601 527 (для дзвінків з України) +38 044 581 50 19 (для дзвінків із-за кордону) для отримання інформації та необхідної допомоги”, - йдеться у повідомленні.

У МАУ також висловлюють щирі співчуття родинам потерпілих в результаті авіакатастрофи та пообіцяли зробити все можливе для надання підтримки родичам та близьким постраждалих.

Як повідомляв Укрінформ, у середу, 8 січня, орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) після вильоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні розбився літак Boeing-737 української авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", що мав виконати рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ.

За останніми даними, на борту літака було 176 осіб: 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ятеро членів екіпажу. Також, за даними МЗС, серед загиблих 82 громадяни Ірану, 63 - Канади, 10 - Швеції, 4 - Афганістану, а також по 3 громадян ФРН і Великої Британії.

Пізніше Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук заявив про те, психологи та медики вже надають допомогу родичам загиблих в міжнародному аеропорту “Бориспіль”.