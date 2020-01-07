Допомога на дітей з інвалідністю за наслідками Чорнобиля зросте — Мінсоцполітики

Державна соціальна допомога на дітей з інвалідністю віком до 18 років, захворювання яких пов’язане з Чорнобильською катастрофою, зростатиме у 2020 році і до кінця року становитиме 1857,45 грн.

Про це повідомляє Міністерство соціальної політики України у Facebook.

“Сьогодні ділимось з Вами інфографікою, в якій показано як і коли зросте державна соціальна допомога на дітей з інвалідністю віком до 18 років, захворювання яких пов’язане з Чорнобильською катастрофою: з 01.01.2020 = 1719,9 грн, з 01.07.2020 = 1797,69 грн, з 01.12.2020 = 1857,45 грн”, - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, збільшення виплат на програми із забезпечення дітей є пріоритетом Міністерства соціальної політики у 2020 році.

Мінсоцполітики планує у 2020 році збільшити виплати на придбання житла для дітей-сиріт - 77,7 млн грн, що дасть змогу додатково купити 1701 квартиру, 18 будинків для дитячих будинків сімейного типу, 25 будинків для малих групових будинків.

Також у планах - запровадити програму реабілітації дітей з інвалідністю, на що передбачено виділити 130 млн грн, та підвищити допомогу на дітей для малозабезпечених сімей з 85 до 130% від прожиткового мінімуму, а саме - до 6 років – 2 317,7 грн; від 6 до 18 років – 2883,4 грн.

Окрім того, Мінсоцполітики планує започаткувати програму соціальних послуг, в тому числі для дітей з інвалідністю, на що виділяють 100 млн грн, що дасть змогу членам сімей осіб з інвалідністю працювати і займатися власними справами без “прив'язки” до осіб з інвалідністю.