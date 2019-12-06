Гончарук закликає не вірити чуткам про зменшення соцзахисту "чорнобильців"

Уряд прагне комплексно реформувати систему надання соціальної допомоги в Україні, яка включає і соціальний захист ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС.

Про це заявив Прем'єр-міністр Олексій Гончарук під час години запитань до уряду в парламенті, відповідаючи народному депутату Володимиру Арешонкову стосовно буцімто розробки законопроєкту, який погіршить соціальний захист "чорнобильців", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Жодних окремих ініціатив по "чорнобильцях" у нас наразі немає, не вірте чуткам. Але у нас дійсно йде робота, спрямована на те, щоб комплексно подивитися на всю систему соціальної допомоги і підтримки і запропонувати парламенту рішення, яке, на нашу думку, призведе до того, що її отримають люди, які насправді цього потребують. А люди, які мають, наприклад, будинок на 500 метрів, їздять на Porsche Cayenne і так далі, і подають заяву на отримання державної підтримки, не матимуть шансу дурити державу надалі", - сказав Гончарук.

Він констатував, що, оскільки багато верств населення в Україні потребують соціального захисту та підтримки, Міністерство соціальної політики дійсно наразі проводить комплексну оцінку ефективності цих програм.

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"Ми виходимо з того, що багато цих коштів витрачається неефективно, що частина цих коштів іде "мертвим душам", нараховується неправильно, і люди недоотримують необхідну допомогу. Взагалі реформа системи соціальної допомоги та підтримки зараз, на нашу думку, вимагає дуже уважного ставлення, перш за все через верифікацію. Ми прагнемо зараз об'єднати дані різних державних реєстрів, щоб переконатися, що державну підтримку отримують саме ті, хто її потребує або хто її заслуговує через свій статус", - резюмував Прем'єр-міністр.