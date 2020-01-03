На телеканалі для ОРДЛО та Криму призначили керівника інформаційного мовлення - МКМС

Керівником інформаційного мовлення державного телеканалу для тимчасово окупованих територій, який створюється на базі каналу UA|TV, стане Олена Трибушна - колишній головний редактор "24 каналу", ексзаступник головного редактора видання "Новое Время" та редактор журналу "Кореспондент".

Про це повідомляє Міністерство культури, молоді та спорту.

“Мета нового телеканалу — повернути в український інформаційний і культурний простір тих наших співгромадян, які через війну вже шостий рік позбавлені можливості дивитись українське телебачення і отримувати об’єктивну інформацію про власну країну, і на чиє ставлення до України впливають переважно російські телеканали”,— наголосила Трибушна.

Директора нового телеканалу буде обрано шляхом конкурсного відбору в січні. До того моменту виконувати його обов’язки буде заступник директора Юлія Островська.

Як зазначається, МКМС уже розглянуло кілька концепцій мовлення, а остаточна буде затверджена після обрання керівника телеканалу. На першому етапі канал поєднуватиме українсько- та російськомовні розважальні програми, серіали та кінофільми виробництва провідних українських медіагруп з інформаційним мовленням власного виробництва.

“Новий канал має донести в своєму ефірі до людей, які проживають на тимчасово окупованих територіях, правду про те, що відбувається в Україні, і розпочати діалог з ними”, —сказав перший заступник міністра культури, молоді та спорту Анатолій Максимчук.

Державний телеканал для тимчасово окупованих територій, який створюється на базі каналу UA|TV, розпочне мовлення 15 лютого.

Як повідомлялося, заступник глави Офісу Президента України Кирило Тимошенко наприкінці липня 2019 року заявляв, що в Україні створять всесвітній російськомовний канал для того, щоб боротися і за українців на окупованих територіях Донбасу і Криму, і за уми росіян на території Росії.

Фото: МКМС.