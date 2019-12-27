МКМС погодило звільнення гендиректора телеканалу UA|TV Людмили Березовської

Міністерство культури, молоді і спорту отримало заяви на звільнення генерального директора Мультимедійної платформи іномовлення України (МПІУ) UA|TV Людмили Березовської та ще трьох працівників каналу.

Про це повідомив перший заступник міністра культури, молоді та спорту Анатолій Максимчук у Facebook.

"Сьогодні міністерство отримало заяви від адміністрації Державного підприємства "Мультимедійна платформа іномовлення України" щодо погодження звільнення з 28.12.2019 за згодою сторін наступних працівників: генерального директора Березовської Людмили Володимирівни; заступника генерального директора з технічних питань Куценка Олександра Івановича; заступника генерального директора з інформаційної політики – шеф-редактора Овдієнко Тетяни Петрівни; заступника генерального директора з питань фінансової діяльності Мозгової Наталії Миколаївни. Міністерство як орган управління погодило звільнення вищевказаних працівників", - повідомляє Максимчук.

Він зазначив, що виконання обов’язків керівника Державного підприємства «Мультимедійна платформа іномовлення України» до проведення конкурсного відбору на посаду генерального директора буде покладено на заступника генерального директора Островську Юлію.

Максимчук наголосив, що конкурсний відбір буде проведено максимально оперативно.

Заступник очільника МКМС зазначив, що державний канал для ТОТ, який буде запущений в лютому, на першому етапі буде розважально-інформаційним каналом, який об'єднуватиме в собі кращі розважальні програми українського виробництва та інформаційне мовлення.

"Наше завдання зробити так, аби наші громадяни на ТОТ чули і знали незаангажовану і чесну позицію про те, що відбувається в Україні. Наразі ми разом з колегами з МЗС активно працюємо над формуванням стратегічного пакету меседжів для тимчасово окупованих територій", - додав Максимчук.

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Як повідомлялося, заступник глави Офісу Президента України Кирило Тимошенко наприкінці липня 2019 року заявляв, що в Україні створять всесвітній російськомовний канал для того, щоб боротися і за українців на окупованих територіях Донбасу і Криму, і за уми росіян на території Росії.