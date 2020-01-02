У “Феофанії” лікують 60 звільнених з полону українців - більшість можуть виписати упродовж тижня

У клінічній лікарні “Феофанія” перебувають 60 пацієнтів з-поміж звільнених у рамках обміну 29 грудня бранців ОРДЛО, більшість із них може бути виписана протягом тижня.

Про це повідомив заступник головного лікаря медзакладу Андрій Строкань.

“53 пацієнтів залишилися в лікарні перед Новим роком... На даний момент у лікарні знаходиться 60 пацієнтів - сім пацієнтів повернулися сьогодні зранку після того, як відсвяткували Новий рік зі своїми рідними і близькими”, - зазначив він, додавши, що це інформація станом на 14-ту годину четверга.

Лікар нагадав, що до “Феофанії” було госпіталізовано 64 особи, проте, четверо ще не повернулися після свята.

За його словами, практично весь комплекс досліджень — лабораторний, інструментальний вже виконано, виконані також вузькоспеціалізовані дослідження.

“Найбільша проблема - це стоматологія, але це проблема, яка не може бути вирішена ні за тиждень, ні за два, а скоріше за все, у деяких пацієнтів вирішення цієї проблеми займе декілька місяців, а, можливо, і до року”, - розповів Строкань.

Водночас він наголосив на важливості подальшої психологічної та соціальної реабілітації колишніх бранців бойовиків, та додав, що з ними уже почали працювати медичні психологи.

Водночас лікар проінформував, що більшість пацієнтів можуть виписати вже протягом тижня.

“Протягом найближчого тижня практично 90% пацієнтів ми можемо виписувати. Залишаться тільки ті, які потребуватимуть планового оперативного лікування”, - підкреслив Строкань.

Він зауважив, що залишаться за згодою ті пацієнти, яким потрібна щелепно-лицьова хірургія, хірургічна стоматологія, хірургія пахових гриж, судинна хірургія (варикозне розширення вен з гострим тромбофлебітом), але “нічого критичного”.

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Як повідомлялося, 29 грудня під час великого обміну утримуваними особами з ОРДЛО на КПВВ "Майорське" на підконтрольну Україні територію повернулися 76 бранців.

Клінічна лікарня “Феофанія” прийняла 64 звільнених українців.