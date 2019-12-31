У Польщі через запити РФ про екстрадицію відправили до в'язниць сімох українців

Упродовж 2016-2019 років у Польщі затримали 19 громадян України через внесення даних щодо них до системи Інтерпол для подальшої екстрадиції до Російської Федерації.

Про це Громадському радіо повідомили у Міністерстві закордонних справ України.

Нині ж у пенітенціарних закладах Польщі перебувають семеро українців у зв’язку із запитами про їхню екстрадицію до Російської Федерації. Ще трьом українцям, які також розшукуються російською стороною, суд обрав запобіжний захід у вигляді заборони залишати територію Польщі.

В українському МЗС додали, що видачу російській стороні чотирьох громадян України було унеможливлено. Яким чином, у відомстві не пояснили.

Так само там не пояснили, де перебувають ще п’ятеро затриманих.

Як розповіли Громадському радіо у МЗС, підставою для підготовки запитів про екстрадицію, здебільшого, була підозра затриманих громадян у причетності до вчинення правопорушень – торгівля зброєю, контрабанда наркотичних засобів, розбійні напади.

Водночас, як раніше повідомив Громадському радіо представник Уповноваженого з прав людини Андрій Мамалига, йдеться про затримання у Польщі добровольців і учасників АТО.

«Нібито Польща заявляє, що їх видавати не буде, але й відмовляється їх звільняти. Таким чином, запущений так званий екстрадиційний механізм, який чітко виписаний у відповідних конвенціях. З одного боку Польща каже: «Ми виконуємо взяті на себе міжнародні зобов’язання, в тому числі — перед Росією». А з іншого боку — «Ми підтримуємо Україну у її боротьбі проти Росії». Для того, щоб це вирішити, потрібно ухвалити політичне рішення — ви все-таки підтримуєте Україну, чи виконуєте міжнародні зобов’язання», — заявляв Мамалига.

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Як повідомлялося, 9 листопада у Польщі на прикордонному пункті Дорогуськ за запитом Росії затримали співробітника секретаріату Уповноваженої Верховної Ради з прав людини Ігоря Мазура.

Відразу після затримання Мазура Міністерство внутрішніх справ направило подання про вилучення ветерана з розшуку Інтерполу.

14 листопада Мазур повернувся в Україну.

Фото: cacds.org.ua