За маніпуляції зі статутом Росію мають виключити з Інтерполу – Мазур

У суботу, 16 листопада, спливає останній день, коли Росія може надати польському суду докази щодо нібито винуватості ветерана АТО Ігоря Мазура. Утім він сам заявляє, що це вже не має сенсу, бо він перебуває в Україні, а звинувачення відкидає.

Про це Мазур заявив у коментарі “5 каналу”, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Він також зазначив, що за маніпуляції зі статутом організації Росію мають виключити з міжнародного Інтерполу, а громадянина РФ, який нині обіймає посаду віцеголови міжнародного Інтерполу, - зняти з посади.

"Коли є політична складова або військова, а я і політик, і військовий, тоді не можна діяти такими циркулярами. Ну для Росії ж закон не писаний. Коли це питання виключили, я порадився з консулом, і ми зрозуміли, що все ж таки краще бути в Україні", – сказав Мазур.

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Як повідомлялося, ветерана АТО, одного з лідерів УНА-УНСО, який нині працює в Секретаріаті Уповноваженого ВРУ з прав людини, Ігоря Мазура затримали 9 листопада у Польщі за запитом Росії. Минулої неділі йому мали обирати запобіжний захід. Однак судове засідання не відбулося – Ігоря Мазура віддали на поруки генеральному консулу України в Любліні.

Росія закидає Мазуру причетність до загибелі та травмування військових РФ під час участі у Першій чеченській війні. Сам ветеран звинувачення відкидає.