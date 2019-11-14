Мазур вже повернувся до роботи в Офісі омбудсмена

Ветеран АТО Ігор Мазур повернувся до роботи в Секретаріаті Уповноваженого Верховної Ради з прав людини.

Про це повідомляє омбудсмен Людмила Денісова у Facebook.

"Наш співробітник Ігор Мазур уже приступив до роботи. Швидке повернення нашого громадянина додому стало можливим завдяки професійній та злагодженій роботі відповідних міністерств та відомств. Зокрема, роботі Українського бюро Інтерполу", - написала вона.

Денісова зазначила, що за дорученням міністра МВС Арсена Авакова ще ввечері в день затримання було надіслало пакет документів, які прямо свідчили про зловживання Російською Федерацією своїм правом звернення до Інтерполу.

"Ще раз особисто дякую всім, хто був залучений до процесу звільнення та повернення Ігоря Мазура на рідну землю, а саме: Офісу Президента, моїй команді, МВС, МЗС, дипломатам, народним депутатам, Національній поліції, громадянському суспільству та ЗМІ. Переконана, що спільні дії у боротьбі проти країни-агресора РФ — запорука перемоги", - наголосила Денісова.

Як повідомлялося, 9 листопада польські прикордонники затримали в пункті пропуску "Дорогуськ" працівника Секретаріату уповноваженого Верховної Ради з прав людини, учасника АТО Ігоря Мазура ("Тополя"). Його затримали на підставі пред'явлення циркулярного повідомлення, поширеного Росією за запитом про екстрадицію в певних країнах, зокрема Польщі.

10 листопада Окружна прокуратура в Любліні відпустила Мазура на поруки генерального консула України в Любліні Василя Павлюка до розгляду його справи в суді.

У Росії Мазура підозрюють в участі в бойових діях у Чечні в 90-х роках минулого століття. Він категорично заперечує свою участь у бойових діях на території Чеченської республіки й заявляє, що справа сфабрикована.