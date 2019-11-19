Польські прикордонники затримали українця за подвійне вбивство у Чехії

Польські прикордонники затримали у понеділок в пункті пропуску “Корчова-Краківець” 32-річного громадянина України відповідно до Європейського наказу про арешт за подвійне убивство, скоєне в Чехії.

Про це повідомила речниця Бещадського відділу прикордонної служби Польщі Елжбета Пікор.

Інформується, що громадянин України їхав у в автобусі сполученням Прага-Київ. Чоловік не очікував на те, що його буде затримано, тому не чинив опору.

Фото: strazgraniczna.pl

Повідомляється, що він переслідується чеськими слідчими за вбивство двох осіб, скоєне 17 листопада у Чехії.

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Зараз особа перебуває у розпорядженні прокуратури міста Перемишль й очікує на початок процедури екстрадиції до Чехії.

Європейський наказ про арешт діє з 2004 року на всій території ЄС. З січня 2019 року польські прикордонники на відрізку кордону у Підкарпатському воєводстві затримали вже понад 250 осіб, яких розшукують інші європейські країни.

Головне фото: Львівська ОДА