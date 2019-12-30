На обмін з Харкова потрапили 10 підзахисних однієї й тієї ж адвокатської контори

Десятеро з тих, кого Україна 29 грудня під час обміну віддала Росії — підзахисні однієї й тієї ж адвокатської контори в Харкові.

Про це кореспондентові Укрінформу розповів старший партнер адвокатської контори "Тихоненков, Надоля, Шадрін і соратники" Дмитро Тихоненков.

"Десятеро, а не дев'ятеро, як помилково названо раніше, з-поміж підзахисних нашого адвокатського об'єднання вчора в рамках обміну вирушили в ОРДЛО", - зазначив Тихоненков.

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За його словами, ніхто з десятьох не визнав провини в інкримінованих злочинах.

"Я не буду називати кожного, бо не маю від них таких повноважень. Однак як тільки вони вважатимуть за потрібне вийти на зв'язок, ми можемо продовжити захист їх прав в апеляції, касації або на рівні судів першої інстанції, оскільки деякі справи не закінчені", - додав Тихоненков.

Водночас відкриті джерела — відео і фото, зроблені в ході процедури обміну — називають імена підзахисних цієї адвокатської контори, які потрапили на обмін.

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Серед них, зокрема:

85-річний Мехті Логунов , засуджений у серпні 2018 року на 12 років за статтею "Державна зрада" за збір секретних даних для РФ;

, засуджений у серпні 2018 року на 12 років за статтею "Державна зрада" за збір секретних даних для РФ; троє засуджених до довічного ув'язнення у справі про теракт біля Палацу спорту та звільнених із СІЗО під особисте зобов'язання: Віктор Тетюцький , Володимир Дворніков , Сергій Башликов ;

, , ; вийшов у липні під заставу Ігор Джадан , звинувачений у створенні та керівництві терористичною організацією;

, звинувачений у створенні та керівництві терористичною організацією; Сергій Веселов , засуджений на 11 років як організатор серії терактів у Харкові у 2014-2015 роках;

, засуджений на 11 років як організатор серії терактів у Харкові у 2014-2015 роках; Максим Мисяк, звинувачений в декількох вбивствах у 2013 році та звільнений з СІЗО під особисте зобов'язання.

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Росії віддали й двох засуджених жінок, справи яких перебувають на стадії апеляції. Це:

"Тереза" - Лариса Чубарова , громадянка РФ, засуджена на 11 років за участь у незаконних збройних формуваннях, яка у 2014 році працювала в "ДНР" і допитувала полонених;

, громадянка РФ, засуджена на 11 років за участь у незаконних збройних формуваннях, яка у 2014 році працювала в "ДНР" і допитувала полонених; Марина Ковтун, засуджена на 11 років за співучасть у теракті в пабі "Стіна" в листопаді 2014 року, де постраждали 14 осіб.

Як повідомляв раніше Укрінформ, 29 грудня представник Інформаційного агентства МО майор Віталій Саранцев сказав журналістам, що з Харкова під обмін потрапили понад два десятки людей, включаючи військовослужбовців. Багато з них отримали вироки до обміну.