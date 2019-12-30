На обмін з Харкова потрапили 10 підзахисних однієї й тієї ж адвокатської контори
Про це кореспондентові Укрінформу розповів старший партнер адвокатської контори "Тихоненков, Надоля, Шадрін і соратники" Дмитро Тихоненков.
"Десятеро, а не дев'ятеро, як помилково названо раніше, з-поміж підзахисних нашого адвокатського об'єднання вчора в рамках обміну вирушили в ОРДЛО", - зазначив Тихоненков.
За його словами, ніхто з десятьох не визнав провини в інкримінованих злочинах.
"Я не буду називати кожного, бо не маю від них таких повноважень. Однак як тільки вони вважатимуть за потрібне вийти на зв'язок, ми можемо продовжити захист їх прав в апеляції, касації або на рівні судів першої інстанції, оскільки деякі справи не закінчені", - додав Тихоненков.
Водночас відкриті джерела — відео і фото, зроблені в ході процедури обміну — називають імена підзахисних цієї адвокатської контори, які потрапили на обмін.
Серед них, зокрема:
- 85-річний Мехті Логунов, засуджений у серпні 2018 року на 12 років за статтею "Державна зрада" за збір секретних даних для РФ;
- троє засуджених до довічного ув'язнення у справі про теракт біля Палацу спорту та звільнених із СІЗО під особисте зобов'язання: Віктор Тетюцький, Володимир Дворніков, Сергій Башликов;
- вийшов у липні під заставу Ігор Джадан, звинувачений у створенні та керівництві терористичною організацією;
- Сергій Веселов, засуджений на 11 років як організатор серії терактів у Харкові у 2014-2015 роках;
- Максим Мисяк, звинувачений в декількох вбивствах у 2013 році та звільнений з СІЗО під особисте зобов'язання.
Росії віддали й двох засуджених жінок, справи яких перебувають на стадії апеляції. Це:
- "Тереза" - Лариса Чубарова, громадянка РФ, засуджена на 11 років за участь у незаконних збройних формуваннях, яка у 2014 році працювала в "ДНР" і допитувала полонених;
- Марина Ковтун, засуджена на 11 років за співучасть у теракті в пабі "Стіна" в листопаді 2014 року, де постраждали 14 осіб.
Як повідомляв раніше Укрінформ, 29 грудня представник Інформаційного агентства МО майор Віталій Саранцев сказав журналістам, що з Харкова під обмін потрапили понад два десятки людей, включаючи військовослужбовців. Багато з них отримали вироки до обміну.