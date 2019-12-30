Європейська федерація журналістів вітає звільнення Асєєва і Галазюка

Європейська федерація журналістів (IFJ) привітала звільнення 29 грудня українських журналістів Станіслава Асєєва та Олега Галазюка, яких утримували в полоні бойовики у Донецьку.

Про це йдеться у пресрелізі організації.

“Європейська федерація журналістів вітає звільнення українських журналістів Станіслава Асєєва та Олега Галазюка, які страждали під час незаконного утримання (в полоні бойовиків — ред.) у Донецьку”, - зазначають у федерації.

Раніше представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір привітав звільнення 29 грудня українських журналістів Станіслава Асєєва та Олега Галазюка, які утримувалися в полоні бойовиків у Донецьку.

Як повідомляв Укрінформ, 29 грудня відбувся обмін утримуваними особами. В Україну з ОРДЛО було повернуто 76 осіб. Україна видала 127 утримуваних осіб, при цьому готова була видати 141 особу, але 14 осіб відмовилися повертатися на територію ОРДЛО.

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Офіс Президента України оприлюднив список звільнених українців. Серед них – Асєєв Станіслав Володимирович, український письменник, журналіст і блогер, член PEN Ukraine. Він був захоплений у полон між 10 травня та 2 червня 2017 року та звинувачений бойовиками у шпигунстві, зв’язку з ним майже не було. Утримували Асєєва в колишньому музеї "Ізоляція", перетвореному на в’язницю, пізніше він був переведений до іншої тюрми. За інформацією звільненого українця, який перебував у полоні з Асєєвим, той зізнався, що його піддавали тортурам. 22 жовтня 2019 року бойовики заявили про "засудження" Асєєва до 15 років ув’язнення.

Також був звільнений блогер Галазюк Олег Дмитрович. Він проживав у окупованому місті Торез Донецької області, працював викладачем місцевого факультету Харківського інституту економіки ринкових відносин і менеджменту. Перебував у полоні бойовиків із серпня 2017 року.

Обоє затриманих – Асєєв та Галазюк були авторами колонок для "Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода" та повідомляли про життя в окупації.