Представник ОБСЄ зі свободи ЗМІ привітав звільнення журналістів Асєєва та Галазюка

Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір привітав звільнення 29 грудня українських журналістів Станіслава Асєєва та Олега Галазюка, які утримувалися в полоні бойовиків у Донецьку.

Про це Дезір написав на своїй сторінці у Twitter.

"Я вітаю та з полегшенням відзначаю, що Станіслав Асєєв та Олег Галазюк, обоє автори "Радіо свобода" в Україні, були звільнення з тривалого незаконного ув’язнення в Донецьку в результаті обміну утримуваними особами", - заявив представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ.

Раніше Дезір неодноразово виступав із закликом до звільнення Станіслава Асєєва та Олега Галазюка, незаконно утримуваних бойовиками російських окупаційних військ у Донецьку.

Як повідомляв Укрінформ, 29 грудня відбувся обмін утримуваними особами. В Україну з ОРДЛО було повернуто 76 осіб. Україна видала 127 утримуваних осіб, при цьому готова була видати 141 особу, але 14 осіб відмовилися повертатися на територію ОРДЛО.

Офіс Президента України оприлюднив список звільнених українців. Серед них – Асєєв Станіслав Володимирович, український письменник, журналіст і блогер, член PEN Ukraine. Він був захоплений у полон між 10 травня та 2 червня 2017 року та звинувачений бойовиками у шпигунстві, зв’язку з ним майже не було. Утримували Асєєва в колишньому музеї "Ізоляція", перетвореному на в’язницю, пізніше він був переведений до іншої тюрми. За інформацією звільненого українця, який перебував у полоні з Асєєвим, той зізнався, що його піддавали тортурам. 22 жовтня 2019 року бойовики заявили про "засудження" Асєєва до 15 років ув’язнення.

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Також був звільнений блогер Галазюк Олег Дмитрович. Він проживав в окупованому м. Торез Донецької області, працював викладачем місцевого факультету Харківського інституту економіки ринкових відносин і менеджменту. Знаходився в полоні бойовиків з серпня 2017 року.

Обоє затриманих – Асєєв та Галазюк були авторами колонок для "Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода" та повідомляли про життя в окупації.