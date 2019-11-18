Світ має постійно порушувати питання звільнення Асєєва та Галазюка - ОБСЄ

Міжнародна спільнота має постійно порушувати питання щодо звільнення незаконно затриманих в окупованому Донецьку журналістів Станіслава Асєєва та Олега Галазюка.

Про це представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір заявив у коментарі власному кореспондентові Укрінформу на полях організованого його Офісом заходу у штаб-квартирі ОБСЄ у Відні, присвяченого протидії мові ненависті та дезінформації.

"Важливо, щоб всі у міжнародній спільноті порушували це питання, аби обидва вони (Асєєв та Галазюк – ред.) були звільнені якомога скоріше", - наголосив Дезір.

Він нагадав, що Станіслав Асєєв як працівник "Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода" (RFERL) висвітлював ситуацію в Донецьку, однак "був абсолютно незаконно затриманий, а потім засуджений до 15 років ув’язнення".

"Дуже важливо, щоб усі сторони, які мають вплив у цьому регіоні, здійснили все можливе для того, щоб Станіслав Асєєв був звільнений", - заявив представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ.

Водночас він закликав до звільнення іншого автора колонок для "Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода" - Олега Галазюка, також незаконно затриманого підконтрольними Росії збройними формуваннями у Донецьку.

Як повідомляв Укрінформ, зв'язок із донецьким блогером і автором колонок для "Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода" Станіславом Асєєвим, який публікувався під псевдонімом Станіслав Васін, перервався 2 червня 2017 року. Майже через два місяці після зникнення представники російської окупаційної адміністрації у Донецьку повідомили про те, що журналіста заарештовано за підозрою у “шпигунстві”. Відтоді представники влади України не мають доступу до незаконно затриманого журналіста.

22 жовтня стало відомо, що російська окупаційна адміністрація в т.з. "ДНР" засудила Асєєва до 15 років ув’язнення з відбуванням покарання в колонії суворого режиму.

Також в у полоні російських бойовиків в окупованому Донецьку вже більше року перебуває ще один проукраїнський блогер та автор колонок для "Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода" Олег Галазюк.