Сенцов: Путін хоче накинути окупований Донбас на шию України

Колишній в'язень Кремля, режисер Олег Сенцов сподівається, що українське керівництво не погодиться віддати незалежність України заради того, щоб повернути Донбас.

Про це він сказав в інтерв'ю BBС.

"Перемовини - це добре, припинення вогню - це дуже добре. Здавати інтереси України - це погано. Віддати всю нашу незалежність заради того, щоб повернути Донбас і щоб на "ДНР" перетворилася вся Україна - це погано, цього робити не можна. Я сподіваюся, наше керівництво цього не зробить, а народ йому не дасть", - сказав він.

На думку режисера, президент Росії Володимир Путін хоче накинути Донбас на шию України, як нашийник "і смикати за нього, щоб зробити з України такого собі хатнього, слухняного собаку".

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"Спроба повернути Донбас на умовах Путіна, щоб де-факто нічого не змінилося: будуть сепаратисти, російські війська і контроль території без контролю України над кордоном. Де-юре це вже буде нібито Україна. Піднімуть українські прапори, вважатимуть, що це частина України, яку вона не контролюватиме. Відповідно, можна знімати санкції з Росії, говорити, що Росія все виконала, все добре, але Україна на це не йде. Хоча перемовини ведуться, нічого поганого в цьому немає. Тому що перемовини - це краще, ніж війна. Якщо Зеленському вдасться повернути наших полонених і припинити бойові дії, я скажу, що у нас найкращий президент, тому що це дійсно важливе завдання. Якщо він це зробить - буде дуже добре. А успіх інтеграції Донбасу при владі Путіна - ну, це неможлива річ. Так не буде", - зазначив Сенцов.

Сенцов також вважає, що повернути Крим за влади Путіна неможливо.

"Він триматиметься обома руками, це для нього важливе, наріжне питання всієї його сучасної політики", - додав режисер.

Однак, на його думку, Україна матиме шанс повернути Донбас і Крим, коли Путін уже не буде при владі.

"Він може колись піти у відставку. У це я, звісно, не вірю, але його можуть змістити наступники. Його може змісти російська революція, якщо вона, дай Боже, відбудеться. Він може просто фізично померти, і буде зміна влади, і в Росії відбудуться зміни", - сказав Сенцов.