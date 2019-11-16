Сенцов у Лондоні долучився до акції на підтримку Асєєва

Український режисер і письменник, колишній політв’язень Олег Сенцов закликає звільнити журналіста Станіслава Асєєва, якого утримує в заручниках угруповання «ДНР».

Про це повідомляє “Радіо Свобода”.

Зазначається, що Сенцов взяв участь у заході Пен-клубу в Лондоні, що розпочався із флемобу на підтримку журналіста.

PEN International evening in London with Oleg Sentsov has started with flashmob #FreeAseyev pic.twitter.com/CnqqyaJRiT — Maryana Drach (@MaryanaDrach1) 15 листопада 2019 р.

Правозахисна акція #FreeAseyev відбувалася 15 листопада також у Києві у артпросторі IZONE, відомо також, що до неї долучились також, зокрема, у Вашингтоні та Нью-Йорку.