Сенцов у Лондоні долучився до акції на підтримку Асєєва

Сенцов у Лондоні долучився до акції на підтримку Асєєва

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Укрінформ
Український режисер і письменник, колишній політв’язень Олег Сенцов закликає звільнити журналіста Станіслава Асєєва, якого утримує в заручниках угруповання «ДНР».

Про це повідомляє “Радіо Свобода”.

Зазначається, що Сенцов взяв участь у заході Пен-клубу в Лондоні, що розпочався із флемобу на підтримку журналіста.

Правозахисна акція #FreeAseyev відбувалася 15 листопада також у Києві у артпросторі IZONE, відомо також, що до неї долучились також, зокрема, у Вашингтоні та Нью-Йорку.

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