Макрон і Меркель привітали обмін полоненими

Канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон назвали "позитивним кроком" обмін полоненими між Україною та так званими "Л/ДНР".

Про це йдеться в дописі на сайті федерального уряду Німеччини.

"Канцлер ФРН Ангела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон вітають звільнення ув'язнених і їх обмін на сході України", - повідомили в уряді Німеччини.

У заяві також говориться, що обмін напередодні свят став "довгоочікуваним позитивним кроком".

Як повідомляв Укрінформ, 9 грудня у Парижі Президент Французької Республіки, Канцлер Федеративної Республіки Німеччина, Президент Російської Федерації та Президент України на нормандському саміті, зокрема, вирішили, що сторони вживатимуть заходів до заохочення Тристоронньої контактної групи сприяти звільненню та обміну утримуваних осіб, пов’язаних з конфліктом, до кінця року на основі принципу "всіх на всіх", починаючи з "усіх встановлених на всіх встановлених", при розумінні, що міжнародним організаціям, включно з Міжнародним комітетом Червоного Хреста (МКЧХ) буде надано повний і безумовний допуск до всіх утримуваних осіб.

23 грудня під час відеоконференції Тристоронньої контактної групи досягнуто домовленості щодо взаємного звільнення утримуваних осіб до кінця року, як це передбачено підсумками саміту лідерів країн "нормандського формату" в Парижі.