Загороднюк: Зі звільненими військовими працюватимуть медики і психологи

Загороднюк: Зі звільненими військовими працюватимуть медики і психологи

Фото
Укрінформ
Міністр оборони Андрій Загороднюк зустрівся з дванадцятьма військовими, звільненими з полону в окремих районах Донецької та Луганської областей (ОРДЛО).

Про це міністр повідомив на своїй сторінці в Facebook.

За словами Загороднюка, всім військовим після перебування в полоні знадобиться час на адаптацію. Також з ними зустрінуться медики.

"Нашим воїнам потрібно дати час на адаптацію. Військові медики та психологи зроблять все можливе. А наше завдання — повернути всіх. І ми над цим працюємо", - підкреслив Загороднюк.

Читайте також: У підвалах ОРДЛО залишаються ще близько 300 українців — Лутковська

Як повідомляв Укрінформ, 29 грудня відбувся обмін полоненими. В Україну повернули 76 осіб, при цьому країна видала 127 утримуваних осіб, готова була видати 141 особу, але 14 осіб відмовилися повертатися на територію ОРДЛО.

Читайте також: Кримських полонених включать до наступного обміну - Представництво Президента

За даними українського омбудсмена Людмили Денісової, мало бути звільнено 80 українських полонених. Також вона не виключала, що кількість людей могла змінитися. Четверо утримуваних в ОРДЛО людей відмовилися від обміну.

Фото: facebook.com/andriy.zagorodnyuk

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-