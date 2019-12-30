Загороднюк: Зі звільненими військовими працюватимуть медики і психологи

Міністр оборони Андрій Загороднюк зустрівся з дванадцятьма військовими, звільненими з полону в окремих районах Донецької та Луганської областей (ОРДЛО).

Про це міністр повідомив на своїй сторінці в Facebook.

За словами Загороднюка, всім військовим після перебування в полоні знадобиться час на адаптацію. Також з ними зустрінуться медики.

"Нашим воїнам потрібно дати час на адаптацію. Військові медики та психологи зроблять все можливе. А наше завдання — повернути всіх. І ми над цим працюємо", - підкреслив Загороднюк.

Як повідомляв Укрінформ, 29 грудня відбувся обмін полоненими. В Україну повернули 76 осіб, при цьому країна видала 127 утримуваних осіб, готова була видати 141 особу, але 14 осіб відмовилися повертатися на територію ОРДЛО.

За даними українського омбудсмена Людмили Денісової, мало бути звільнено 80 українських полонених. Також вона не виключала, що кількість людей могла змінитися. Четверо утримуваних в ОРДЛО людей відмовилися від обміну.

Фото: facebook.com/andriy.zagorodnyuk