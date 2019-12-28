Уряд планує розширити мережу закладів дошкільної освіти

Уряд планує розширити мережу не лише державних закладів дошкільної освіти, а й приватних.

Це передбачено проєктом Концепції державної політики щодо забезпечення доступу дітей до якісної дошкільної освіти Програми діяльності Кабінету міністрів, повідомляє Урядовий портал.

«Для якісної освіти найменших українців потрібно розв’язати три першочергові задачі. Це подолання черг в дитсадки, відкриття приватних закладів та забезпечення безбар'єрного та інклюзивного доступу», - зазначив Прем’єр-міністр Олексій Гончарук.

Зазначається, що на 1 вересня 2019 року черга до дитсадків становила понад 30 тис. дітей. Щоб змінити ситуацію, пропонується, окрім відкриття нових садочків та груп у державних закладах, розширити мережу приватних. Для цього, зокрема, стоїть завдання лібералізації вимог до відкриття та функціонування приватних закладів дошкільної освіти та встановлення пільгової плати за оренду приміщень.

Потребує оновлення і саме освітнє середовище, яке має стати інклюзивним, комфортним та безпечним, з безбар’єрним доступом.

Оновлено також Базовий компонент дошкільної освіти, методичні рекомендації щодо організації освітнього процесу, передбачено розроблення та схвалення Концепції розвитку дошкільної освіти, законопроєкту «Про внесення змін до Закону України «Про дошкільну освіту», нового Положення про заклад дошкільної освіти.

Упродовж 2020-2021 років уряд буде провадити інституційний аудит дошкільної освіти. Оцінка якості дошкільної освіти здійснюватиметься за методикою ECERS (Early Childhood Environment Rating Scale).

Починаючи з 2021 року щонайменше 10% педагогічних працівників закладів дошкільної освіти підвищуватимуть професійну кваліфікацію за новими програмами.

Водночас уряд планує збільшення рівня заробітної плати педагогів дошкілля. Також серед мотиваційних заходів – збільшення тривалості відпустки та грошова допомога випускникам вишів, які укладуть угоду на працевлаштування.