Епіфаній освятив дитячий інклюзивно-ресурсний центр у Києві

Митрополит Київський і всієї України Епіфаній відвідав дитячий інклюзивно-ресурсний центр у Шевченківському районі столиці.

Про це у Facebook повідомляє ПЦУ.

"До вихованців інклюзивно-ресурсного центру в Шевченківському районі Києва, де здобувають дошкільну та загальносередню освіту дітки з особливими освітніми потребами, завітав Блаженнійший митрополит Епіфаній, який освятив заклад та благословив його педагогів й учнів на гарний початок нового року", - йдеться у повідомленні.

Епіфаній освятив дитячий центр у Києві / Фото: ПЦУ, Facebook

Як зазначається, вихованці школи заспівали пісню до Святого Миколая та навіть виконали танок.

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Діти отримали від Епіфанія солодкі подарунки, випили з ним чаю, а також поділилися з митрополитом думками і планами на майбутнє.