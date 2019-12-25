Митрополит Епіфаній відвідав столичний будинок дитини

Митрополит Київський і всієї України Епіфаній відвідав Київський міський будинок дитини "Берізка".

Про це повідомляє пресслужба ПЦУ.

"Предстоятель помісної Української Православної Церкви відвідав паліативне й інші відділення, куди було передано підгузки, спеціалізоване дитяче харчування та засоби догляду за дітками, фрукти й солодощі. Окрім того, для потреб будинку дитини було передано побутову техніку", - йдеться у повідомленні.

Митрополит Епіфаній відвідав будинок дитини "Берізка" у Києві // Фото: pomisna.info

До слова, "Берізка" - єдиний спеціалізований заклад медико-соціальної реабілітації для дітей-сиріт та дітей, які залишилися без батьківського піклування, з органічними ураженнями нервової системи, дітей, народжених ВІЛ-інфікованими матерями та малюків, хворих на ВІЛ/СНІД.

Наразі тут перебувають близько 70 дітей.