Митрополит Епіфаній відвідав столичний будинок дитини
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Укрінформ
Митрополит Київський і всієї України Епіфаній відвідав Київський міський будинок дитини "Берізка".
Про це повідомляє пресслужба ПЦУ.
"Предстоятель помісної Української Православної Церкви відвідав паліативне й інші відділення, куди було передано підгузки, спеціалізоване дитяче харчування та засоби догляду за дітками, фрукти й солодощі. Окрім того, для потреб будинку дитини було передано побутову техніку", - йдеться у повідомленні.Митрополит Епіфаній відвідав будинок дитини "Берізка" у Києві // Фото: pomisna.info
До слова, "Берізка" - єдиний спеціалізований заклад медико-соціальної реабілітації для дітей-сиріт та дітей, які залишилися без батьківського піклування, з органічними ураженнями нервової системи, дітей, народжених ВІЛ-інфікованими матерями та малюків, хворих на ВІЛ/СНІД.
Наразі тут перебувають близько 70 дітей.