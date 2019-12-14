ПЦУ готова до впровадження реформ, які стосуються обрядовості – Епіфаній

Православна церква України готова до втілення певних реформ, які стосуються саме обрядовості.

Про це на брифінгу за підсумками Собору ПЦУ заявив Предстоятель ПЦУ Епіфаній, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми на початку свого становлення говорили про те, що ми готові до втілення певних реформ, що стосуються нашої обрядовості. До цього часу ми втілили в життя декілька таких позитивних реформ. Це стосується безпосередньо звершення Божественної літургії, а також ми змінюємо підхід щодо спілкування з нашою українською молоддю, бо зараз молодь потребує особливої уваги і опіки нашої української церкви", - сказав він.

Епіфаній наголосив, що наразі молодь активно долучається до православної спільноти.

Також Предстоятель ПЦУ зазначив, що церква не проти перенесення дати святкування Різдва Христового, але тільки тоді, коли більшість вірян підтримає це.

"Дата це не догма. Але зараз ми бачимо, що не всі підтримують цю ідею. Особливо це стосується Західного регіону. Тому ми й надалі будемо вести просвітницьку роботу і коли побачимо, що абсолютна більшість православних християн готові до зміни календаря, тоді ми проведемо календарну реформу. А зараз, оскільки ми тільки "встаємо на ноги" вже як єдина церква, то ми не можемо вносити на порядок денний ті питання , які не мають консенсусу", - додав Епіфаній.

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Як повідомляв Укрінформ, 14 грудня ПЦУ проводить у Національному заповіднику "Софія Київська" розширений архієрейський Собор з нагоди річниці створення єдиної помісної церкви.

У грудні 2018 року відбувся об'єднавчий церковний Собор, на якому ліквідували УПЦ КП, створили ПЦУ та обрали її предстоятелем митрополита Епіфанія.

На Соборі до складу новоствореної церкви увійшли Українська православна церква Київського патріархату, Українська автокефальна православна церква та окремі єпископи УПЦ Московського патріархату. Тоді ж патріарх Філарет підписав постанову про ліквідацію УПЦ КП.

На початку січня 2019 року новостворена Православна церква України отримала Томос про автокефалію від Вселенського патріарха.

Календарна дата для святкування Різдва Христового 25 грудня була обрана у IV столітті. До того часу церква дві події – Різдво Спасителя і Хрещення Господнє – святкувала в один день, 6 січня, під спільною назвою Богоявлення.

І хоча від кінця IV століття майже весь християнський світ святкує Різдво Спасителя 25 грудня, після календарної реформи Римського папи Григорія XIII, запровадженої в 1582 році, сталося розділення, яке в нашому суспільстві не подолане до сьогодні: 25 грудня традиційного (юліанського) календаря багатьма сприймається як "католицьке" чи "західне" Різдво, а 7 січня нового (григоріанського) календаря як "православне" чи "традиційне" Різдво.

Історія календарних реформ у церкві знає і успішні, і драматичні приклади, на які слід зважати, обговорюючи це питання в контексті української церкви, оскільки в деяких церквах після запровадження реформи виникли розділення, часом не подолані й досі.