Епіфаній сподівається отримати визнання ще кількох помісних церков

Митрополит київський і всієї України Епіфаній сподівається, що в новому році вдасться отримати визнання ще декількох помісних православних церков.

Про це він сказав на брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Ми висловили сподівання, що у майбутньому до цього процесу визнання автокефалії Української православної церкви долучаться інші помісні православні церкви. Ми очікуємо, що у наступному календарному році ми отримаємо визнання з боку декількох інших помісних православних церков”, - сказав Епіфаній.

За його словами, участь у Соборі з нагоди річниці створення єдиної помісної церкви, який відбувся у Національному заповіднику "Софія Київська", узяла абсолютна більшість тих, хто мав там бути. Інші були відсутні з поважних причин, зокрема, у зв'язку із хворобою.

Як повідомляв Укрінформ, сьогодні ПЦУ проводить у Національному заповіднику "Софія Київська" розширений архієрейський Собор з нагоди річниці створення єдиної помісної церкви.

У грудні 2018 року відбувся об'єднавчий церковний Собор, на якому ліквідували УПЦ КП, створили ПЦУ та обрали її предстоятелем митрополита Епіфанія.

На Соборі до складу новоствореної церкви увійшли Українська православна церква Київського патріархату, Українська автокефальна православна церква та окремі єпископи УПЦ Московського патріархату. Тоді ж патріарх Філарет підписав постанову про ліквідацію УПЦ КП.

На початку січня 2019 року новостворена Православна церква України отримала Томос про автокефалію від Вселенського патріарха.