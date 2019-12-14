Епіфаній у річницю нагадав, як створювали єдину помісну церкву

Господь рік тому подарував українцям справдження мрії багатьох поколінь українців, і за результатами Об’єднавчого Собору було створено помісну церкву.

Про це Блаженнійший митрополит київський і всієї України Епіфаній написав на своїй сторінці у Facebook.

“Господь дарував нам справдження мрії багатьох поколінь українців, і за результатами Об’єднавчого Собору, що відбувся у храмі Святої Софії в Києві, ми нині маємо єдину помісну Українську Православну Церкву”, - написав Епіфаній.

Він зазначив, що добре пам’ятає щирі емоції добра, вдячності та підтримки, які вирували рік тому на Софійській площі, де тисячі людей впродовж кількох годин очікували позитивних новин від рішення Собору. “І в той день, 15 грудня, сталася справді історична для всіх подія: ми усі разом зуміли засвідчити факт єднання трьох гілок українського православ’я”, - підкреслив митрополит.

Як повідомляв Укрінформ, у суботу, 14 грудня, Православна церква України (ПЦУ) проведе розширений архієрейський Собор з нагоди річниці створення єдиної помісної церкви.

15 грудня 2018 року відбувся Об’єднавчий собор українських православних церков. Було прийнято Статут єдиної помісної церкви та обрано її предстоятеля – Блаженнійшого митрополита київського і всієї України Епіфанія. У жовтні 2018 року Синод Вселенського патріархату підтримав надання автокефалії Україні, а також офіційно затвердив, що церквою-матір’ю України є Константинополь. 6 січня 2019 року у Стамбулі Вселенський патріарх Варфоломій урочисто вручив Епіфанію Томос про визнання канонічною автокефалії ПЦУ. 3 лютого відбулася інтронізація Епіфанія.

Станом на жовтень Православна церква України налічувала сім тисяч парафій, 47 єпархій і 77 монастирів.

Фото: ПЦУ