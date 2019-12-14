Річниця створення помісної церкви: у Софії Київській пройде Собор ПЦУ

У суботу, 14 грудня, Православна церква України (ПЦУ) проведе розширений архієрейський Собор з нагоди річниці створення єдиної помісної церкви.

Як повідомляє Укрінформ, очікується, що засідання за участю всього єпископату УПЦ розпочнеться о 9:30 у Національному заповіднику "Софія Київська".

Як повідомлялося, 15 грудня 2018 року відбувся Об’єднавчий собор українських православних церков. Було прийнято Статут єдиної помісної церкви та обрано її предстоятеля – Блаженнійшого митрополита київського і всієї України Епіфанія.

У жовтні 2018 року Синод Вселенського патріархату підтримав надання автокефалії Україні, а також офіційно затвердив, що церквою-матір’ю України є Константинополь.

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6 січня 2019 року у Стамбулі Вселенський патріарх Варфоломій урочисто вручив Епіфанію Томос про визнання канонічною автокефалії ПЦУ. 3 лютого відбулася інтронізація Епіфанія.

Станом на жовтень Православна церква України налічувала сім тисяч парафій, 47 єпархій і 77 монастирів.