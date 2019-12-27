Розстріли на Інститутській: представники потерпілих вимагають відводу судді

Представники потерпілих у справі про розстріли на Інститутській попросили у Київському апеляційному суді перерву для ознайомлення із певними матеріалами справи.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Зокрема, Євгенія Закревська також подала клопотання щодо надання часу на ознайомлення із певними матеріалами справи. Інший представник заявила аналогічне прохання, попросивши перерву хоча б до завтра.

Потерпілі підтримали думку своїх представників.

Обвинувачені та сторона захисту висловилися проти задоволення цих прохань.

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Суд постановив розпочати апеляційний розгляд.

Після цього представник потерпілих цього заявила, що "головуюча суддя Васильєва має бути усунута від розгляду цієї справи". Вона наголосила, що, на її думку, Васильєва допустила порушення і є продемонструвала упереджене ставлення.

Потерпілі підтримали позицію своїх представників щодо відводу Васильєвої, адвокати ексберкутівців заперечили щодо задоволення цієї заяви про відвід Васильєвої.

Суд видалився до нарадчої кімнати.

Як повідомлялося, Святошинський райсуд розглядає по суті справу проти п’яти колишніх бійців спецпідрозділу "Беркут": Павла Аброськіна, Сергія Зінченка, Олександра Маринченка, Сергія Тамтури та Олега Янішевського. Їм інкримінують перевищення службових повноважень, незаконне поводження зі зброєю, умисне вбивство та завдання тілесних ушкоджень активістам Майдану.

За даними ГПУ, вдалось ідентифікувати 25 правоохоронців, які стріляли на Інститутській. 20 із них зараз у розшуку.

У лютому минулого року суд об’єднав кримінальні провадження щодо Маринченка, Тамтури, Янішевського, обвинувачуваних у розстрілі 49 активістів Євромайдану, з провадженням щодо Зінченка і Аброськіна, яких обвинувачували в убивстві 39 майданівців 20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській.

За даними Генпрокуратури, загалом під час Євромайдану постраждали 2,5 тисячі людей, 104 з них загинули.

Сьогодні суд розглядає апеляційні скарги щодо заміни запобіжних заходів обвинуваченим ексберкутівцям.