У справі про розстріли на Інститутській замінили прокурорів

Київський апеляційний суд продовжив розглядати апеляційні скарги ексберкутівців, обвинувачених у справі про розстріли на Інститутській.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

На початку засідання сторони обговорювали питання щодо можливості розгляду апеляції без участі одного з обвинувачених Олександра Маринченка. А також заяви деяких потерпілих з різних регіонів, які надійшли електронною поштою, у яких зазначалося, що вони за потреби готові брати участь у засіданні у режимі відеоконференції.

Також суддя зачитала постанову, підписану генпрокурором Русланом Рябошапкою, щодо зміни групи прокурорів у справі.

Зокрема, новими прокурорами, згідно постанови, призначили Суботіна, Мазепіна, Шеваленка, Чорноуса. Вони вже присутні у судовому засіданні.

У свою чергу один із прокурорів, які були присутні на цьому засіданні з початку, Олексій Донський, попросив суд оголосити про перерву. За його словами, виникла необхідність для з'ясування питання, чи є у них повноваження продовжувати участь у справі.

У попередній групі прокурорів, зокрема, також були і Яніс Сімонов, і Земськой.

Адвокат потерпілих Євгенія Закревська підтримала Донського щодо необхідності з'ясувати це питання.

Суд після технічної перерви оголосив, що і та група прокурорів, що була, і нова можуть брати участь у справі.

Після цього адвокат потерпілих Євгенія Закревська заявила у суді відвід новопризначеним прокурорам. У свою чергу, обвинувачені і їх адвокати висловилися проти відводу цій новій групі прокурорів.

Потерпілі підтримали позицію Закревської у цьому питанні, щодо відводу новопризначеній групі прокурорів.

Суд пішов до нарадчої кімнати.

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Як повідомлялося, Маринченка та ще чотирьох ексберкутівців звинувачують у розстрілі учасників Революції Гідності 20 лютого 2014 року.

Сьогодні суд розглядає апеляційні скарги щодо заміни запобіжних заходів обвинуваченим ексберкутівцям.