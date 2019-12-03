Розстріли на Інститутській: суд допитав ексглаву МЗС Кожару

Святошинський районний суд Києва допитав міністра закордонних справ України часів президента-втікача Віктора Януковича Леоніда Кожару у справі розстрілів учасників протестів на вулиці Інститутській у Києві 20 лютого 2014 року.

Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook адвокат сімей Небесної сотні Євгенія Закревська.

"Допит Кожари", - написала вона, розмістивши інформацію про судове засідання від Адвокатської дорадчої групи.

Зазначається, що Кожару допитали в суді як свідка захисту.

Як повідомляв Укрінформ, раніше свідчення у справі обвинувачення співробітників "Беркуту" у розстрілі учасників Революції гідності вже дали ексголова Верховної Ради Андрій Парубій і екснародний депутат Сергій Пашинський.

Святошинський райсуд розглядає по суті справу проти п’яти ексберкутівців: Павла Аброськіна, Сергія Зінченка, Олександра Маринченка, Сергія Тамтури та Олега Янішевського. Їм інкримінують перевищення службових повноважень, незаконне поводження зі зброєю, умисне вбивство та завдання тілесних ушкоджень активістам Майдану.

Усього, за даними ГПУ, вдалось ідентифікувати 25 правоохоронців, які стріляли на Інститутській. 20 із них зараз у розшуку.

У лютому минулого року суд об’єднав кримінальні провадження щодо колишніх працівників спецпідрозділу "Беркут" Олександра Маринченка, Сергія Тамтури, Олега Янишевського, обвинувачуваних у розстрілі 49 активістів Євромайдану, з провадженням щодо Зінченка і Аброськіна, яких обвинувачували в убивстві 39 майданівців 20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській.

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За даними Генпрокуратури, всього під час Євромайдану постраждали 2,5 тисячі людей, 104 з них загинули. Згодом загиблих учасників акцій протесту почали називати Небесною сотнею.

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За даними МВС, від 18 лютого по 2 березня 2014 року під час виконання службових обов’язків у центрі Києва загинули також 17 силовиків.