Суд допитав Парубія як свідка у справі розстрілу Майдану

Народний депутат із фракції “Європейська солідарність” і колишній голова Верховної Ради Андрій Парубій у Святошинському суді свідчив у справі обвинувачення співробітників "Беркуту" у розстрілі учасників Революції Гідності.

Судове засідання транслюється на youtube-каналі “Судова влада України”.

“Символічно, що допит відбувається саме в цей день. Рівно шість років тому, коли було прийнято остаточне рішення Миколи Азарова про те, що Україна не підпише Угоди про асоціацію з ЄС, тоді після засідання Верховної Ради я повернувся в готель “Київ”, де живу й зараз. У мене був черговий мегафон, бо я часто брав участь в акціях протесту... І близько пів дев'ятої вечора до мене передзвонив Святослав Цеголко і сказав, що на Майдані збираються люди. Тоді я дав пост на “Українській правді”, де я написав, що йду на Майдан, і закликав усіх також іти на Майдан на акцію протесту. Близько дев'ятої вечора, коли я прийшов, там була невелика кількість людей, а кількість працівників міліції була більша, ніж протестувальників. І було намагання правоохоронних органів відтіснити мітингувальників із Майдану Незалежності”, — зазначив Парубій під час допиту.

Як інформує "5 канал", колишнього спікера ВР суд допитував близько 2 годин. Зазначається, що ініціатором його допиту була сторона захисту ексспівробітників "Беркута" .

За словами Парубія, здійснювали загальну координацію лідери парламентських опозиційних партій – Яценюк, Кличко, Тягнибок і Турчинов як координатор об'єднаної опозиції. Вони вели перемовини і відповідали за контакти з владою.

Ексспікер поінформував, що 19 січня один із лідерів Автомайдану оголосив, що вони вирушають до ВР. Звернулися до самооборони. "Вирушили підрозділом. І побачили, що стоять техніка, автобуси, які перешкоджають. Зупинились і вимагали розблокувати. У якийсь момент без причин в сторону мітингувальників почали кидати гранати: і димові, і ті, що вибухають. Шоком було те, що гранати були обмотані шматками заліза і під час розриву осколками вражали пікетувальників", – зазначив Парубій.

Також у суді ексголову ВР запитали, хто фінансував Майдан, на що він відповів, що це робив український народ. "Український народ. Були скриньки для пожертв. Публічно підраховували, багато людей були присутні і вирішувалося що йшло на харчування тощо. Чи фінансувала майдан "Батьківщина"? Мені про це не відомо. Чи відомо, скільки витратили грошей? Не відомо. Розпорядником був Степан Кубів, він займався господарською сферою", – уточнив Парубій.

За його словами, Майдан – "це величезне явище самоорганізації".

Як повідомлялося, Святошинський райсуд розглядає по суті справу проти п’яти ексберкутівців: Павла Аброськіна, Сергія Зінченка, Олександра Маринченка, Сергія Тамтури та Олега Янішевського. Їм інкримінують перевищення службових повноважень, незаконне поводження зі зброєю, умисне вбивство та завдання тілесних ушкоджень активістам Майдану.

Усього, за даними ГПУ, вдалось ідентифікувати 25 правоохоронців, які стріляли на Інститутській. 20 із них зараз у розшуку.

У лютому минулого року суд об’єднав кримінальні провадження щодо колишніх працівників спецпідрозділу "Беркут" Олександра Маринченка, Сергія Тамтури, Олега Янишевського, обвинувачуваних у розстрілі 49 активістів Євромайдану, з провадженням щодо Зінченка і Аброськіна, яких обвинувачували в убивстві 39 майданівців 20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській.

Читайте також: Пашинський свідчитиме із СІЗО у справі про розстріли на Інститутській

За даними Генпрокуратури, всього під час Євромайдану постраждали 2,5 тисячі людей, 104 з них загинули. Згодом загиблих учасників акцій протесту почали називати Небесною сотнею.

За даними МВС, від 18 лютого по 2 березня 2014 року під час виконання службових обов’язків у центрі Києва загинули також 17 силовиків.