Пашинський свідчитиме із СІЗО у справі про розстріли на Інститутській

Колишній народний депутат Сергій Пашинський 21 листопада надасть свідчення у Святошинському райсуді столиці в режимі відеоконференції у справі про розстріли на Інститутській 20 лютого 2014 року.

Про це повідомила у коментарі Укрінформу речник Державного бюро розслідувань Анжеліка Іванова.

Вона зазначила, що Пашинського, який перебуває у СІЗО, не можуть доставити на судове засідання, оскільки він належить до категорії осіб, яким може загрожувати небезпека.

За словами Іванової, під час обрання запобіжного заходу Пашинському Печерський райсуд столиці задовольнив клопотання його захисту і визнав, що він належить до категорії осіб, яким може загрожувати небезпека.

Як повідомлялося, 7 жовтня Печерський райсуд заарештував Пашинського до 4 грудня. Згодом Апеляційний суд Києва залишив у силі дане рішення суду.

Пашинському оголошено підозру в умисному завданні тяжких тілесних ушкоджень.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 31 грудня 2016 року на території Київської області відбувся словесний конфлікт між народним депутатом та громадянином. Під час нього Пашинський дістав власну зареєстровану вогнепальну зброю (пістолет марки Glock-19) та вистрілив чоловіку в ліву ногу.

Судово-медична експертиза визнала вогнепальне поранення та осколковий перелом стегнової кістки лівої ноги тяжкими тілесними ушкодженнями.