Прокуратура зареєструвала ще три провадження, у яких може фігурувати Пашинський

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка не виключає, що колишній народний депутат Сергій Пашинський може бути фігурантом ще в трьох кримінальних справах, які цього тижня зареєструвала Генеральна прокуратура.

Про це Рябошапка повідомив в ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1", повідомляє кореспондент Укрінформу.

Так, на запитання, чи можливі інші кримінальні провадження стосовно Пашинського, Рябошапка відповів: "Очевидно, що так. І лише на цьому тижні було зареєстровано Генеральною прокуратурою щонайменше три кримінальних провадження, де може фігурувати так само цей колишній народний депутат".

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Крім того, за словами генпрокурора, Національне антикорупційне бюро, зокрема, має достатньо матеріалів, де теж може бути фігурантом Сергій Пашинський.

"Так що достатньо багато дій, які можуть бути інкриміновані теж у вигляді підозр і можуть стати підставою для притягнення його до кримінальної відповідальності в майбутньому", - зауважив Руслан Рябошапка.

Як повідомлялося, 7 жовтня Печерський райсуд арештував Пашинського до 4 грудня без альтернативи внесення застави.

Слідчі центрального апарату Державного бюро розслідувань повідомили про підозру колишньому народному депутату України у заподіянні громадянину тяжкого тілесного ушкодження.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 31 грудня 2016 року на території Київської області стався словесний конфлікт між Пашинським і громадянином В'ячеславом Хімікусом. Під час нього Пашинський дістав свою нагородну вогнепальну зброю (пістолет марки Glock-19) та вистрелив чоловіку в ліву ногу.

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Хімікус зазнав тілесних ушкоджень у вигляді вогнепального осколкового перелому стегнової кістки лівої ноги. Згідно з висновком судово-медичної експертизи, завдані тілесні ушкодження є тяжкими.