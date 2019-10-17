Пашинського просили відпустити на поруки 14 чиновників

Апеляційний суд Києва завтра продовжить розгляд скарги адвокатів колишнього депутата Сергія Пашинського на обраний йому запобіжний захід у вигляді арешту.

Про це повідомляє 5 канал.

"Засідання тривало 6 годин. На засідання прийшли і 14 чиновників – колишні і нинішні нардепи, – які виявили бажання взяти Пашинського на поруки", - йдеться у повідомленні.

За словами адвокатів Пашинського, справу про арешт їхнього підзахисного мав би розглядати не Печерський райсуд столиці, а Шевченківський, оскільки Держбюро розслідувань розташоване саме там. Тому в апеляційному суді до завтра мають з'ясувати, якою є юридична адреса ДБР.

"Як зауважив суд, вони перенесли засідання на завтра для з'ясування певних обставин, оскільки прокурор не зміг чітко відповісти на запитання щодо юридичної адреси та фактичного місця знаходження ДБР. І суд має встановлювати ці факти для того, щоб вирішити важливі процесуальні питання. Позиція захисту стала і єдина - що немає жодних підстав тримати під вартою Сергія Пашинського. І ми переконані, що якщо буде прийняте законне рішення, то навіть питання про поруки не буде вирішуватися", - заявив адвокат Ігор Нагієвич.

Зазначається, що сьогодні до судової зали завітали загалом 14 чинних і колишніх народних депутатів, зокрема Андрій Парубій, Олександр Турчинов. Всі вони заявляли, що мають змогу взяти Пашинського на поруки.

Як повідомлялося, 7 жовтня Печерський райсуд арештував Пашинського до 4 грудня без альтернативи внесення застави.

Слідчі центрального апарату Державного бюро розслідувань повідомили про підозру колишньому народному депутату України у заподіянні громадянину тяжкого тілесного ушкодження.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 31 грудня 2016 року на території Київської області стався словесний конфлікт між Пашинським і громадянином В'чеславом Хімікусом. Під час нього Пашинський дістав власну зареєстровану вогнепальну зброю (пістолет марки Glock-19) та вистрелив чоловіку в ліву ногу.

Хімікус зазнав тілесних ушкоджень у вигляді вогнепального осколкового перелому стегнової кістки лівої ноги. Згідно з висновком судово-медичної експертизи, завдані тілесні ушкодження є тяжкими.