Суд призначив дату розгляду апеляції Пашинського

Київський апеляційний суд 17 жовтня розгляне апеляційну скаргу захисту екснардепа Сергія Пашинського на обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави.

Про це інформує пресслужба суду.

"Розгляд апеляційної скарги, поданої стороною захисту на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 07 жовтня 2019 року про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного С.В. Пашинського, призначено на 17 жовтня 2019 року о 14 годині", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, 7 жовтня Печерський райсуд арештував Пашинського до 4 грудня.

Слідчі центрального апарату Державного бюро розслідувань повідомили про підозру колишньому народному депутату України у заподіянні громадянину тяжкого тілесного ушкодження.

Як було встановлено досудовим розслідуванням, 31 грудня 2016 року на території Київської області відбувся словесний конфлікт між народним депутатом та громадянином. Під час нього народний депутат дістав власну зареєстровану вогнепальну зброю (пістолет марки Glock-19) та вистрілив чоловіку в ліву ногу.

Як наслідок, громадянин отримав тілесні ушкодження у вигляді вогнепального осколкового перелому стегнової кістки лівої ноги. Згідно з висновком судово-медичної експертизи, завдані тілесні ушкодження є тяжкими.