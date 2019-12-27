Справа Майдану: суд розглядає апеляції ексберкутівців
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
У залі суду присутні прокурори, обвинувачені, адвокати обвинувачених, а також потерпілі.
Троє обвинувачених, які знаходяться під вартою, - Аброськін, Янішевський, Зінченко - беруть участь у засіданні у режимі відеоконференції, про що вони раніше подали заяви до апеляційного суду.
Зала суду заповнена журналістами і активістами.
Як повідомлялося, Святошинський райсуд розглядає по суті справу проти п’яти колишніх бійців спецпідрозділу "Беркут": Павла Аброськіна, Сергія Зінченка, Олександра Маринченка, Сергія Тамтури та Олега Янішевського. Їм інкримінують перевищення службових повноважень, незаконне поводження зі зброєю, умисне вбивство та завдання тілесних ушкоджень активістам Майдану.
У лютому минулого року суд об’єднав кримінальні провадження щодо Маринченка, Тамтури, Янішевського, обвинувачуваних у розстрілі 49 активістів Євромайдану, з провадженням щодо Зінченка і Аброськіна, яких обвинувачували в убивстві 39 майданівців 20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській.
За даними Генпрокуратури, загалом під час Євромайдану постраждали 2,5 тисячі людей, 104 з них загинули. Згодом загиблих учасників акцій протесту почали називати Небесною сотнею.
За даними МВС, від 18 лютого по 2 березня 2014 року під час виконання службових обов’язків у центрі Києва загинули також 17 силовиків.