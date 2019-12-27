Справа Майдану: суд розглядає апеляції ексберкутівців

Київський апеляційний суд розглядає апеляційні скарги на рішення суду першої інстанції щодо запобіжних заходів ексберкутівцям, обвинуваченим у справі про розстріли на вулиці Інститутській.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

У залі суду присутні прокурори, обвинувачені, адвокати обвинувачених, а також потерпілі.

Троє обвинувачених, які знаходяться під вартою, - Аброськін, Янішевський, Зінченко - беруть участь у засіданні у режимі відеоконференції, про що вони раніше подали заяви до апеляційного суду.

Зала суду заповнена журналістами і активістами.

Як повідомлялося, Святошинський райсуд розглядає по суті справу проти п’яти колишніх бійців спецпідрозділу "Беркут": Павла Аброськіна, Сергія Зінченка, Олександра Маринченка, Сергія Тамтури та Олега Янішевського. Їм інкримінують перевищення службових повноважень, незаконне поводження зі зброєю, умисне вбивство та завдання тілесних ушкоджень активістам Майдану.

За даними ГПУ, вдалось ідентифікувати 25 правоохоронців, які стріляли на Інститутській. 20 із них зараз у розшуку. Читайте також: Суд у справі про розстріли на Інститутській переніс засідання на 14 січня

У лютому минулого року суд об’єднав кримінальні провадження щодо Маринченка, Тамтури, Янішевського, обвинувачуваних у розстрілі 49 активістів Євромайдану, з провадженням щодо Зінченка і Аброськіна, яких обвинувачували в убивстві 39 майданівців 20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській.

За даними Генпрокуратури, загалом під час Євромайдану постраждали 2,5 тисячі людей, 104 з них загинули. Згодом загиблих учасників акцій протесту почали називати Небесною сотнею.

За даними МВС, від 18 лютого по 2 березня 2014 року під час виконання службових обов’язків у центрі Києва загинули також 17 силовиків.