Суд у справі про розстріли на Інститутській переніс засідання на 14 січня

Святошинський районний суд Києва продовжить 14 січня розгляд справи щодо розстрілів учасників протестів на вулиці Інститутській у Києві 20 лютого 2014 року.

Про це оголосив головуючий суддя Сергій Дячук, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Наступна судова дата, коли ми працюємо - це 14 січня, на 11:30”, - сказав Дячук.

На сьогоднішньому засіданні суд дослідив висновки балістичної експертизи, яка є у матеріалах провадження.

Як повідомлялося, Святошинський райсуд розглядає по суті справу проти п’яти колишніх бійців спецпідрозділу "Беркут": Павла Аброськіна, Сергія Зінченка, Олександра Маринченка, Сергія Тамтури та Олега Янішевського. Їм інкримінують перевищення службових повноважень, незаконне поводження зі зброєю, умисне вбивство та завдання тілесних ушкоджень активістам Майдану.

Усього, за даними ГПУ, вдалось ідентифікувати 25 правоохоронців, які стріляли на Інститутській. 20 із них зараз у розшуку.

У лютому минулого року суд об’єднав кримінальні провадження щодо Маринченка, Тамтури, Янішевського, обвинувачуваних у розстрілі 49 активістів Євромайдану, з провадженням щодо Зінченка і Аброськіна, яких обвинувачували в убивстві 39 майданівців 20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській.

За даними Генпрокуратури, всього під час Євромайдану постраждали 2,5 тисячі людей, 104 з них загинули. Згодом загиблих учасників акцій протесту почали називати Небесною сотнею.

За даними МВС, від 18 лютого по 2 березня 2014 року під час виконання службових обов’язків у центрі Києва загинули також 17 силовиків.