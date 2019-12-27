У диппредставництвах викрили шпигунів - шестеро стали в Україні персонами нон ґрата

СБУ цього року викрила шпигунів, які працюють під прикриттям дипломатичних представництв – 6 осіб стали в Україні персонами нон ґрата.

Про це свідчать підсумки роботи Департаменту контррозвідки за 2019 рік, йдеться на сайті СБУ.

"Продовжує СБУ викривати також шпигунів, які працюють під прикриттям дипломатичних представництв – 6 осіб стали в Україні персонами нон ґрата. Зокрема, на Львівщині викрито російського консула-радника, який збирав інформацію про стан ЗСУ та готував представників нацменшин для акцій із дискредитації України на міжнародній арені", - йдеться у повідомленні.

Важливий напрям роботи контррозвідки – захист військово-економічного та оборонного потенціалу. За минулий рік у межах контррозвідувального забезпечення військово-технічного співробітництва та експортного контролю розпочато 51 кримінальне провадження, 22 особи засуджено за порушення правил здійснення міжнародних передач. Попереджено незаконне вивезення товарів військового та подвійного призначення на понад 50 мільйонів гривень.

Нещодавно СБУ блокувала спробу протиправного переміщення до ЄС двигунів, які використовуються для комплектування бойових бронемашин, що знаходяться на озброєнні ЗСУ.

Також Служба попередила переправлення за кордон, зокрема до РФ, комплектуючих для військової авіації.

Крім того СБУ виявила та блокувала корупційні зловживання у сфері військово-технічного співробітництва на загальну суму понад $110 мільйонів. Завдяки діяльності контррозвідки недопущено привласнення майже 750 мільйонів гривень під час виконання державного оборонного замовлення.

Загалом у 2019 році СБУ ініціювала проведення 32 перевірок щодо діяльності суб’єктів підприємницької діяльності, які порушили законодавство у цій сфері. Як наслідок – до бюджету сплачено понад 7 мільйонів гривень штрафних санкцій.

27 грудня відзначається День контррозвідки СБУ.