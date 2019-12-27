Цьогоріч за держзраду засудили 24 особи — контррозвідка

Завдяки діяльності контррозвідки СБУ за рік до різних термінів та видів покарання всього було засуджено 90 осіб, зокрема 24 – за державну зраду, 35 – за терористичну діяльність.

Про це свідчать підсумки роботи Департаменту контррозвідки за 2019 рік, йдеться на сайті СБУ.

"Загалом цього року за матеріалами контррозвідки СБУ розпочато 239 кримінальних проваджень за злочини проти основ національної та громадської безпеки. Серед них державна зрада – 57; шпигунство – 7; посягання на територіальну цілісність та недоторканність України – 4; терористична та диверсійна діяльність – 54", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, на 12 років ув'язнено колишнього працівника МВС України з Полтавщини, який передавав ФСБ РФ інформацію про військові об’єкти, списки мобрезерву й дані про добровольців і волонтерів регіону.

А викритий СБУ працівник держконцерну "Укроборонпром", який збирав відомості про модернізацію та бойові характеристики вітчизняних військових літаків, отримав 9 років тюрми.

Також вдалося запобігти терактам у різних містах України. Наприклад, до 10 років позбавлення волі засуджено диверсанта, який за завданням так званого МДБ ЛНР готував підрив залізничних колій на Харківщині.

А колишній капітан міліції із Запоріжжя, який планував підірвати багатоповерховий житловий будинок та залізничний переїзд, отримав 8 років тюрми.

Проведе 5 років за ґратами і терорист, який за завданням ФСБ планував вибух на Харківводоканалі. Триває слідство щодо низки інших викритих агентів спецслужб РФ та квазіреспублік.