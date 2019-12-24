Зеленський закликав на Різдво забути всі чвари

Президент України Володимир Зеленський привітав з Різдвом Христовим та нагадав, що це вечір злагоди та єднання.

Про це Глава держави написав у Facebook.

"У це світле свято забудьмо про чвари. Це вечір злагоди та єднання. Кожен з нас прагне, щоб якнайшвидше до кожної української домівки прийшов мир. Згадаймо сьогодні, що мир починається з нас, з нашого прийняття одне одного, поваги, з нашого вміння любити", - наголосив Зеленський.

Президент побажав, щоб світло першої Різдвяної зорі принесло щастя й добробут у кожну родину.