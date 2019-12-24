Законопроєкт про мови нацменшин представлять на початку 2020 року — МКМС

Законопроєкт про мови нацменшин буде представлено до публічного обговорення у першому кварталі 2020 року.

Про це на засіданні Комітету гуманітарної та інформаційної політики Верховної Ради України повідомив перший заступник міністра культури, молоді та спорту Анатолій Максимчук, повідомляє пресслужба МКМС.

"Міністерство культури молоді та спорту зараз розробляє Закон про мови нацменшин, який буде представлено до публічного обговорення у першому кварталі 2020 року", - повідомив Максимчук.

Він поінформував членів комітету про основні зауваження, які містить висновок Європейської комісії за демократію через право (Венеційської комісії) щодо Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Зокрема, Венеційська комісія висловила зауваження, що у Законі не до кінця зрозуміла і обґрунтована позиція щодо різних мов.

«Наприклад, чому мови корінних народів мають перевагу над іншими мовами, хоча вони є мовами національних меншин, а також чому надаються переваги мовам Європейського Союзу над мовами інших країн», - сказав представник міністерства.

За словами Максимчука, у висновку міститься коментар про те, що держава повинна захищати мови, але має бути забезпечений певний баланс.

«Великі надії покладаються на те, що цей баланс буде забезпечений законопроєктом про мови нацменшин, який розробляється», - поінформував він.

Окрім того, перший заступник міністра зазначив, що Комісія не коментує відповідність Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" Конституції України, оскільки зараз у Конституційному суді України розглядається справа за поданням 51 народного депутата щодо цього Закону.

Зазначається, що Максимчук запропонував дочекатися висновку Конституційного суду і потім повернутися до розгляду рекомендацій Венеційської комісії – на що Комітет висловив свою згоду.