Директора держпідприємства "Безпека" підозрюють у зриві оборонного замовлення

Детективи НАБУ повідомили про підозру у держзраді та заволодінні чужим майном директору державного підприємства "Український науково–технічний і впроваджувальний центр комплексного захисту інформації".

Про це інформує пресслужба відомства.

"За даними слідства, у вересні-листопаді 2017 року директор ДП "Безпека", діючи умисно та з корисливих мотивів, вступив у злочинну змову з заступником міністра економічного розвитку і торгівлі України. Вони домовилися сприяти участі іноземної компанії "Gray Fox Logistics" (США) у виконанні державного оборонного замовлення в частині виготовлення та поставки в Україну "напівавтоматизованої лінії з виробництва корпусу з ведучим пояском снаряду калібрів 152/155 мм з комплексом ЗІП". При цьому посадовці цілком усвідомлювали, що можливості виконати замовлення іноземна організація не має", - йдеться у повідомленні.

Надалі директор ДП "Безпека" на виконання державного оборонного замовлення забезпечив укладення контракту між "Gray Fox Logistics" та Державною акціонерною холдинговою компанією "Артем" на виготовлення та поставку в Україну спеціалізованої продукції.

Як з’ясувало слідство, внаслідок таких дій, "Gray Fox Logistics" у травні 2018 року отримала від ДАХК "Артем" передоплату в сумі 8,29 млн дол. США (на час вчинення злочину — 217,27 млн грн). Проте станом на грудень 2019 року іноземна компанія умов контракту так і не виконала. Таким чином зірвано реалізацію узгоджених етапів виконання державного оборонного замовлення та створено передумови неповного та несвоєчасного забезпечення Збройних сил України боєприпасами критичної номенклатури.

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Досудове розслідування вказаних фактів детективи здійснюють з грудня 2019 року разом зі слідчими СБУ в межах спільної слідчої групи, відколи прокурором визначено підслідність кримінальних правопорушень у кримінальному провадженні за детективами НАБУ та СБУ передала матеріали справи до НАБУ.

Раніше СБУ зібрали докази для повідомлення посадовцю ДП "Безпека" у державній зраді. Згодом детективи НАБУ встановили у його діях й ознаки заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем.