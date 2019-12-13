СБУ не дала вивезти у Росію деталі до військових літаків

Служба безпеки України попередила контрабанду до країни-агресора комплектуючих до військово-транспортних літаків Ан-72 і Ан-74.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

“Оперативники та слідчі спецслужби викрили спробу нелегального вивезення за межі України товарів подвійного призначення. Встановлено, що зловмисники, використовуючи підроблені товарно-супровідні документи, без отримання відповідних дозволів та погоджень Державної служби експертного контролю, здійснили протиправне оформлення військових авіаагрегатів на митно-вантажному складі в аеропорту «Київ» (Жуляни). За інформацією спецслужби, обладнання ділки планували надіслати замовникам, які діяли в інтересах Міноборони РФ. Вантаж через треті країни мав надійти до «клієнтів» з країни-агресора. Під час проведення спецоперації у зоні діяльності митного посту аеропорту «Київ», а також обшуків у складських приміщеннях та за місцями проживання фігурантів справи у Києві, правоохоронці вилучили комплектуючі до бойових літаків, митну і технічну документацію, яка доводять планування протиправних поставок”, - йдеться у повідомленні.

Безпосередньому виконавцю оборудки слідчими СБУ здійснено повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експертному контролю) Кримінального кодексу України.

Триває досудове слідство.

Заходи з викриття зловмисників, причетних до оборудки, здійснювалися співробітниками Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки спільно зі слідчими Слідчого управління Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області під процесуальним керівництвом прокуратури м. Києва.