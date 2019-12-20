ВАКС призначив заставу у 370 тисяч депутату у справі про компенсацію за житло

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду призначив запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 370 тис. грн народному депутатові VII скликання, підозрюваному у зловживанні службовим становищем.

Про це повідомляє пресслужба ВАКС.

"20 грудня слідчий суддя першої інстанції Вищого антикорупційного суду задовольнив клопотання детектива Національного антикорупційного бюро України та застосував запобіжний захід народному депутатові VII скликання у вигляді застави в розмірі 370 тис. грн. Його підозрюють у вчиненні кримінальних правопорушень за ч.2 ст. 364 КК України", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що суд також поклав на підозрюваного низку обов’язків, як от повідомляти детективів НАБУ про зміну свого місця проживання та місця роботи; утримуватися від спілкування зі свідками у цьому проваджені та здати на зберігання детективам НАБУ свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України.

Як повідомлялося, 18 грудня прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та детективи НАБУ повідомили про підозру колишньому народному депутату через незаконне отримання 361,5 тис. гривень компенсації на витрати за винаймання номеру у готелі «Київ» через начебто відсутність власного житла у столиці.

Джерела в правоохоронних органах повідомили Укрінформу, що йдеться про ексдепутата від партії БПП Руслана Сольвара.