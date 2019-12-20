"Євросолідарність" заявляє про обшуки в її центральному офісі

Партія "Європейська солідарність" заявила, що в її центральному офісі працівники Державного бюро розслідувань проводять обшуки.

Відповідну заяву оприлюднено на сайті партії.

"Сьогодні зранку невідомі у балаклавах заблокували роботу Відкритого офісу партії «Європейська солідарність» за адресою: вул. Лаврська, 16. Молодики спортивної статури із прихованими обличчями заблокували вхід на робочі місця і довго не представлялися. Врешті-решт з’ясувалося, що ця «спецоперація» проводиться співробітниками Державного бюро розслідувань", - йдеться у заяві.

У партії сьогоднішні події пов'язують з тим, що парламентська фракція «Євросолідарності» напередодні оприлюднила вимогу створити тимчасову слідчу комісію щодо незаконної діяльності директора ДБР Романа Труби та високопосадовців, які впливають на його рішення.

"Обшуки ДБР, санкціоновані заступником генпрокурора Каськом, в офісі партії «Європейська солідарність» та обшуки НАБУ в офісі телеканалу «Думская ТБ» в Одесі відбулися одночасно, що свідчить про скоординовану роботу силовиків з метою політичних переслідувань", - заявляють у партії.

У "Євросолідарності" вимагають припинити тиск на опозицію та незалежні ЗМІ.

Як повідомлляв Укрінформ, 20 грудня працівники НАБУ проводять обшуки в редакції одеського телеканалу "Думская TV", блокуючи роботу телевізійників. Керівництво телеканалу вважає обшуки політично мотивованими.

Водночас, у пресслужбі НАБУ заявили, що слідчі дії санкціоновані, їх здійснюють у межах розслідування можливих зловживань службових осіб Одеської облради під час продажу у вересні 2018 року нежитлових приміщень за адресою Лідерсівський бульвар,13 (Одеса) на користь ТОВ «Крок вперед».

Крім того, за повідомленнями ЗМІ, 20 грудня працівники ДБР та СБУ прийшли з обшуками до спортивного клубу «5 елемент», кінцевими бенефіціарами якого є експрезидент Петро Порошенко та його соратник Ігор Кононенко.