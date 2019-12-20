Терористці "ДНР" із псевдо "Вєтєрок" дали п'ять років - з випробувальним терміном

Про це сьогодні повідомляє пресслужба Павлоградського міськрайонного суду.

«16 грудня Павлоградський міськрайонний суд визнав винною громадянку у скоєнні злочину, передбаченого ч.1 ст. 258-3 КК України (створення терористичної групи чи терористичної організації). Обвинувачення у даному кримінальному провадженні підтримувалось Генеральною прокуратурою України. Між обвинуваченою та прокурором Генеральної прокуратури України затверджено угоду про визнання винуватості та призначено покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з випробувальним терміном на 3 роки», - йдеться в повідомленні суду.

У ході досудового слідства було встановлено, що обвинувачена у період 2014 – 2018 років брала участь в діяльності терористичної організації в якості «заступника начальника штабу 11 Дунайсько - Єнакіївського полку 1 армійського корпусу народного ополчення т.зв. ДНР», підбирала та навчала добровольців з метою участі у бойових діях проти Збройних Сил України.

Також про неї неодноразово розповідали ЗМІ незаконних збройних формувань терористичної організації «ДНР» як про приклад жінки-військовослужбовця. З метою приховування факту своєї участі у терористичній організації «ДНР», обвинувачена отримала та використовувала ідентифікуючий позивний «Вєтєрок».

Обвинувачена визнала вину у скоєнні вказаного злочину та викрила незаконну діяльність понад 20 кадрових російських воєнних, які перебували на тимчасово окупованій території Донецької області та брали участь у веденні агресивної війни проти України, а також щодо поставок бойової техніки з території РФ.

Вирок Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області може бути оскаржено до апеляційного суду.

Як повідомлялось, головна героїня знятої за кремлівські гроші першого повнометражного «ДНРівського» фільму «Ополченочка» Світлана Дрюк на псевдо «Вєтєрок» втекла з окупованої території до України. І тепер навіть готова свідчити про всі воєнні злочини Росії на Донбасі в Гаазькому трибуналі.