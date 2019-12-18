У Бородянського спростовують, що суд дозволив УПЦ МП не змінювати назву

Верховний суд України не ухвалював рішення про дозвіл Українській православній церкві Московського патріархату (УПЦ МП) не змінювати свою назву, як про це повідомили деякі ЗМІ.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Міністерства культури, молоді та спорту (МКМС).

«16 грудня 2019 року низкою українських ЗМІ була поширена інформація про те, що «Верховний суд України ухвалою від 11.12.2019 по справі № 640/4748/19 за позовом Київської митрополії Української православної церкви до Мінкультури про визнання протиправним та скасування наказу, зобов’язання вчинити дії, постановив залишити касаційну скаргу Мінкультури без задоволення, Верховний суд дозволив Українській православній церкві Московського патріархату не змінювати свою назву». Оприлюднена інформація не відповідає дійсності з огляду на наступне», - йдеться у повідомленні.

Зокрема, як зазначили у міністерстві, «у провадженні Окружного адміністративного суду міста Києва знаходиться справа № 640/4748/19 за позовом Київської митрополії Української православної церкви до Мінкультури про визнання протиправним та скасування наказу, зобов’язання вчинити дії».

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У МКМС зауважили, що позовними вимогами по справі є такі:

– визнати протиправним і скасувати наказ Мінкультури № 37 від 25.01.2019 «Про затвердження релігієзнавчої експертизи щодо встановлення переліку релігійних організацій (об’єднань), які підпадають під дію норм частини сьомої і восьмої статті 12 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» (далі – Наказ № 37);

– визнати протиправним дії Мінкультури щодо розміщення 26.01.2019 на офіційному сайті Мінкультури та через офіційне видання «Урядовий кур’єр» Переліку релігійних організацій, які підпадають під дію норм частини сьомої та восьмої статті 12 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації»;

– зобов’язати Мінкультури негайно відкликати публікацію, розміщену 26.01.2019 на офіційному сайті Мінкультури та через офіційне видання «Урядовий кур’єр».

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«Ухвалою Окружного адміністративного суду м. Києва від 22.04.2019 по справі № 640/4748/19 було задоволено клопотання позивача про забезпечення адміністративного позову, якою заборонено суб’єктам державної реєстрації юридичних осіб, громадських формувань (в тому числі Міністерству юстиції України, Міністерству культури України, їхнім структурних підрозділам) проводити будь-які реєстраційні дії щодо відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, у тому числі, але не виключно, скасовувати реєстраційні дії та записи стосовно релігійних організацій», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Мінкультури скористалось своїм правом, та оскаржило ухвалу Окружного адміністративного суду м. Києва від 22.04.2019 по справі № 640/4748/19 в апеляційному та касаційному порядку.

Ухвалою Верховного суду від 11.12.2019 касаційну скаргу Мінкультури залишено без задоволення, ухвалу Окружного адміністративного суду міста Києва від 22.04.2019 залишено без змін

У МКМС наголосили, що станом на 17.12.2019 Окружний адміністративний суд м. Києва не переходив до вирішення справи по суті.

«Таким чином, Верховний суд не постановляв ухвали, «якою би дозволив Українській православній церкві Московського патріархату не змінювати свою назву». Міністерство культури молоді та спорту України закликає представників ЗМІ ретельніше ставитися до перевірки інформації та звертатися за відповідними коментарями до пресслужби МКМС, а також просить представників ЗМІ привести вказану новину і заголовок до неї у відповідність до дійсних матеріалів справи», - заявили у МКМС.

Там також звернули увагу, що ніхто з представників ЗМІ не звертався до міністерства з приводу отримання офіційної позиції стосовно вказаної інформації по зазначеній справі.

Як повідомляв Укрінформ, раніше міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський заявив, що було б чесно, якби релігійні організації в своїй назві вказували, до якого релігійного центру належать.

Верховна Рада України на пленарному засіданні 20 грудня 2018 року ухвалила в цілому закон, який зобов'язує Українську православну церкву Московського патріархату у своїй назві зазначити належність до Російської православної церкви (РПЦ).