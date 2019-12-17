Кабмін оголосив конкурс на голову Держагентства з мистецької освіти

Уряд оголосив конкурс на зайняття посади голови Державного агентства з питань мистецької освіти.

Рішення про це оприлюднив Урядовий портал.

“Відповідно до частини другої статті 23 Закону України “Про державну службу” оголосити з 28 грудня 2019 р. конкурс на зайняття посади голови Державного агентства з питань мистецької освіти з визначенням умов проведення конкурсу згідно з додатком”, - ідеться в розпорядженні від 11 грудня 2019 року № 1262-р.

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Як повідомляв Укрінформ, 4 грудня 2019 року Кабінет Міністрів України на своєму засіданні прийняв постанову про створення 7 нових центральних органів виконавчої влади (ЦОВВ) у сферах культури, молоді та спорту. Згідно з постановою створено: Державне агентство України з питань мистецтв; Державне агентство України з питань мистецької освіти; Державне агентство розвитку молоді та громадянського суспільства України; Державне агентство спорту України; Державне агентство розвитку туризму України; Державну інспекцію культурної спадщини України; Державну службу охорони культурної спадщини України.