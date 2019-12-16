Назвали умови конкурсу на посаду голови одного з Держагентств при МКМС

Міністерство культури, молоді та спорту запрошу усіх зацікавлених узяти участь у відкритому конкурсі на посаду голови Державного агентства розвитку молоді та громадянського суспільства України.

Про це йдеться на сторінці МКМС у facebook.

«МКМС запрошує! Уряд також оголосив конкурс на зайняття посади голови Державного агентства розвитку молоді та громадянського суспільства України», - йдеться у повідомленні.

Керівнику цього органу обіцяють посадовий оклад — 24 000 гривень, а також надбавки та премії, передбачені законодавством. Призначать переможця відкритого конкурсу на посаду терміном п’ять років.

Зазначається, що претендент на посаду повинен бути відкритим, вміти аргументовано та ефективно доводити свою позицію, дослухатися іншої точки зору, вміти визначати пріоритети та зосереджувати зусилля для досягнення результатів діяльності. Серед вимог: стресостійкість, вміння абстрактно мислити, а також обов'язкове знання українських законів.

Ті, хто бажає взяти участь у конкурсі, мають надіслати інформацію про себе до 21 грудня 2019 р. через Єдиний портал вакансій державної служби НАДС.